Внесены изменения в перечень иностранных государств, находящихся в состоянии войны и вооруженного конфликта, в которых действуют дипломатические представительства и консульства Азербайджанской Республики.

Как сообщает #, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, дипломатические представительства и консульства Азербайджана в Исламской Республике Иран включены в приложение № 6 к Правилам предоставления гарантий и компенсаций сотрудникам дипломатической службы — «Перечень иностранных государств, находящихся в состоянии войны и вооруженного конфликта, в которых действуют дипломатические представительства и консульства Азербайджанской Республики».

Постановление применяется с 1 марта 2026 года и действует до 31 декабря 2026 года.