Решение президента США Дональда Трампа о переименовании озера Онтарио в озеро Америка никак не повлияет на позицию канадцев по этому вопросу, заявил премьер Канады Марк Карни.

«Канадцы понимают, что нужно называть вещи своими именами. Это озеро называется Онтарио — сегодня и навсегда», — написал он в соцсети X.

Карни напомнил, что такое название озеру на границе США и Канады дали индейцы гуроны. «Это в переводе означает: озеро — красивое, озеро — большое», — пояснил премьер. Он подчеркнул, что название появилось более 400 лет назад — до появления на карте мира таких стран, как Канада и США.

«Мы понимаем, что США меняются. Они вносят изменения в торговые отношения, во внешнюю политику, меняются их национальные памятники и гидронимы», — добавил Карни.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера. Ранее он пояснял, что считает его в большей степени относящимся к Штатам, чем к Канаде и потому полагает, что название должно отражать это.

Переименование состоялось в то время, когда США и Канада тщетно пытаются найти решение спорных вопросов в сфере торговли, угрожают друг другу пошлинами.