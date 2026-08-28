В армяноцентричных российских СМИ один за другим выходят истеричные материалы о том, будто Азербайджан массово ликует по поводу того, что Пашинян наконец-то прижал к ногтю сразу двух экс-президентов — ныне изрядно потрепанных жизнью крыс-олигархов и махровых воров. Ну просто праздник со слезами на глазах у соседей! Пашинян-то прекрасно знал: если он сейчас эту парочку не возьмет за жабрищи, то время всё равно придет — и тогда за них жестко возьмемся мы.

И тут иллюзий питать не стоит: никто этим мерзавцам, отъявленным ходжалинским палачам и убийцам мирных людей их чудовищные преступления никогда не прощал и в здравом уме не простит. Уж кто-кто, а азербайджанское правосудие память имеет железобетонную, долги записывает аккуратно, до единой капли крови, и с процентами спросит со всех. Срок давности по военным преступлениям и геноциду — понятие чисто теоретическое для тех, кто превратил города в руины.

Забавно наблюдать за визгом местных политических трупов, воображающих себя пупами земли. Мы же не какие-нибудь Рубены Варданяны, чтобы от бабской тупости, политического токсикоза и абсолютной безнаказанности выходить в прямые эфиры, брызгать слюной, угрожать террористическими актами и физическими расправами. Интеллект уровня табуретки еще никому не помогал выиграть большую геополитическую партию, зато отлично помогал примерить пожизненную камеру.

Конечно, этот момент неотвратимо приближается. Наступит день, когда и Серж, и Роб со сгнившими остатками былого величия отправятся туда, где им самое место — в подвалы азербайджанских исправительных учреждений, где для этих палачей уже заготовлены именные нары. И никакой плач ереванских адвокатов, никакие вопли ангажированных писак этот исторический процесс не остановят.

Смешно читать, как эта банда пытается прикрыть свои кровавые физиономии мантиями «страдальцев за нацию». Какая нация, ребят? Там от нации остался только запах нафталина, шуршание украденных миллиардов и застарелый страх перед возмездием. Пока они грабили свой собственный народ и набивали оффшорные кубышки на костях, они чувствовали себя хозяевами жизни, а теперь скулят по углам, как побитые псы.

Никол Воваевич, конечно, ведет свою циничную игру — методично зачищает поляну под аплодисменты собственного кошелька и сочувствующих зрителей из Баку, которые уже запасся попкорном. Зрелище поистине шекспировское: пауки в банке жрут друг друга с аппетитом голодных гиен, а армянский народ наблюдает за этим цирком, понимая, куда их завели эти «великие полководцы».

Ирония судьбы во всей красе: те, кто еще вчера отдавал приказы на уничтожение целых сел и расправу над детьми, сегодня дрожащими руками подписывают бумаги в антикоррупционных комитетах. Один после допроса бежит в больничку притворяться умирающим, другой получает подписку о невыезде — романтика! Возраст уже не тот, сердечко шалит, а впереди маячит не заслуженная старость в Ницце, а вполне конкретный трибунал за содеянное.

Так что пускай продолжают писать свои слезливые пасквили про «великих мучеников». История и суровая реальность рассудят всех без исключения, и каждый ходжалинский палач получит ровно по заслугам. Кто-то — заслуженное презрение и конфискацию всего наворованного, а кто-то — свидание со следователями, которые умеют задавать правильные вопросы.

А вы говорите — политика. Чистая комедия положений с привкусом неизбежного военного трибунала! Ну а теперь скажите мне прямо: неужели вы действительно думали, что этот пир во время чумы мог длиться вечно?

Агиль Гахраманов