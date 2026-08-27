После распада Советского Союза Россия долго оставалась естественным партнером стран Центральной Азии в сфере поставки вооружений – все они были родом из одного ВПК. Китай начал понемногу сотрудничать с ними в обороне еще в конце 2010-х годов. Но после того, как Владимир Путин развязал войну в Украине, бывшие советские республики стали гораздо активнее диверсифицировать свой военный арсенал – чтобы не зависеть так сильно от страны, которая считает «ближнее зарубежье» сферой своего безраздельного влияния.

Китай для стран Центральной Азии долгое время был прежде всего торговым и инвестиционным партнером, но сейчас все стремительнее завоевывает их оборонный рынок, анализирует ситуацию The Caspian Post. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны, финансирует инфраструктуру по обеспечению безопасности границ и расширяет сотрудничество с региональными силовыми структурами.

Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой (HQ-9) и средней дальности (HQ-12), а Узбекистан – FD-2000, аналог HQ-9. Тот же Узбекистан и Казахстан продемонстрировали готовность внедрять крупную китайскую технику в свои ВВС: первый, похоже, недавно получил четыре многоцелевых истребителя Chengdu J-10CE и, возможно, договорился о поставке еще 20, отмечает Eurasianet; а второй уже эксплуатирует восемь военно-транспортных самолетов Y-8F-200. ПВО – один из главнейших и наиболее чувствительных элементов национальной безопасности, поэтому допуск в нее нового поставщика имеет значительные стратегические последствия, указывает The Caspian Post.