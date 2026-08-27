Пентагон готовит масштабный пересмотр своего военного присутствия в Европе, рассчитывая представить министру обороны США Питу Хегсету не менее четырех вариантов действий уже к 6 ноября. Как следует из служебного документа Министерства обороны США, попавшего в распоряжение агентства Reuters, данная инициатива вызвала серьезную обеспокоенность среди союзников по НАТО.

В странах альянса опасаются, что ревизия обернется массовым сокращением американского контингента, насчитывающего сейчас около 80 тысяч военнослужащих, а также станет формой наказания для государств, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не оказали достаточной поддержки США и Израилю в ходе военной кампании против Ирана.

Внутренний регламент Пентагона, имеющий название «Техническое задание» (Terms of Reference) и ранее не раскрывавшийся публично, определяет основные этапы работы и критерии оценки эффективности размещения сил США на европейском континенте. Из документа выявляются важные календарные подробности: до 18 сентября высший американский генерал в Европе должен провести ключевой брифинг с замминистра обороны по политическим вопросам Элбриджем Колби. Именно эта встреча станет отправной точкой для формулирования итоговых сценариев, которые лягут на стол главе оборонного ведомства. При этом сам Колби планирует обсудить ход и цели проверки на встрече с послами стран НАТО в брюссельской штаб-квартире альянса.

Комментируя утечку регламента, высокопоставленный представитель Пентагона подчеркнул, что тщательная проработка нескольких альтернатив свидетельствует о глубоком и серьезном подходе руководства к вопросу. По его словам, Вашингтону необходимо детально взвесить все преимущества и риски различных уровней численности и вариантов дислокации войск. Впрочем, среди европейских чиновников сохраняется глубокий скептицизм. В неофициальных беседах представители европейских государств признаются в опасениях, что принципиальное решение о выводе части сил уже фактически принято в Белом доме, а сам анализ является лишь формальным оформлением этого шага.

Американская администрация давно давала понять, что намерена сократить военный ресурс, выделяемый на европейское направление, переложив основную тяжесть обеспечения коллективной безопасности на самих участников блока. Градус напряженности усиливается лично позицией Дональда Трампа, который неоднократно выражал крайнее недовольство поведением партнеров. По мнению президента США, европейцы привыкли пользоваться американским «зонтиком безопасности», однако в критический момент оказали лишь минимальную помощь в войне против Ирана. Претензии Вашингтона касаются, в частности, полного отказа или затягивания выдачи разрешений на использование военных баз и пролет американской авиации через национальные воздушные пространства.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался сгладить ситуацию, заявив, что понимает разочарование Белого дома, однако подчеркнул, что подавляющее большинство членов альянса оказали реальное содействие.

В оборонном ведомстве США прямо говорят об изменении всей модели взаимодействия с союзниками. Представитель Пентагона на условиях анонимности пояснил, что Соединенные Штаты переходят к формату предоставления критически важной, но строго ограниченной поддержки, при которой ведущую роль должны играть сами европейцы.

В июне, анонсируя начало ревизии, Пит Хегсет открыто обвинил ряд стран НАТО в «желании прокатиться за чужой счет» и заявил о необходимости четко разграничить условия доступа к инфраструктуре, базирования и пролета сил США. В регламенте эти параметры обозначены аббревиатурой ABO (access, basing and overflight). Пентагон расширил данную трактовку, чтобы учесть абсолютно все формы военной и стратегической помощи, которую союзники оказывают американской стороне, включая инфраструктуру разведки, киберсферу и космические системы.

Оценка европейских партнеров будет проводиться по нескольким направлениям. Вашингтон намеревается проверить, имеют ли союзники реалистичные планы по выполнению своих финансовых обязательств в рамках НАТО и способны ли они закрыть бреши в Модели сил НАТО, предназначенной для кризисного реагирования, после ранее объявленных сокращений американского присутствия. В рамках этой работы США уже разослали странам-членам специальный опросник. В нем американская сторона напрямую спрашивает, какие ограничения вводились против сил США в вопросах доступа к базам и воздуху, каковы их причины и готовы ли государства отменить их. Кроме того, Вашингтон интересуется, выступали ли союзники против мер, направленных на развитие трансатлантического промышленного сотрудничества в сфере обороны, и готовы ли они изменить свою позицию.

Ответы на эти запросы союзники должны представить в кратчайшие сроки — до пятницы. В Пентагоне признают, что график работы чрезвычайно плотный, однако рассчитывают ускорить процесс за счет использования уже накопленных аналитических данных. Итоговые варианты, которые Пит Хегсет получит в ноябре, определят не просто будущую численность американских войск в Европе, но и всю конфигурацию трансатлантической безопасности на ближайшие годы.

Параллельно с этим появилась информация о целях визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию. Согласно сообщению, визит состоялся на фоне оценок США того, что президент Путин может проверить решимость альянса НАТО, совершив ограниченное нападение на страну-члена в ближайшие годы. (israelinfo.co.il)