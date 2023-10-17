Минобороны США отобрало 2000 военнослужащих для подготовки к потенциальному развертыванию в поддержку Израиля, сообщили The Wall Street Journal представители Пентагона.

По словам источников, задачами военных будут консультирование и оказание медицинской помощи. Непосредственное участие в боевых действиях исключается. В настоящее время военнослужащие, отобранные из разных подразделений Вооруженных сил США, находятся на Ближнем Востоке и в Европе. При каких обстоятельствах их могут задействовать и где, не сообщается.

Ранее стало известно, что США решили удвоить силы на Ближнем Востоке, чтобы не допустить превращения конфликта между Израилем и исламистским движением ХАМАС в масштабную региональную войну. Американские чиновники сообщили The New York Times, что такие меры призваны удержать от вмешательства Иран, Сирию и ливанскую группировку «Хезболла».

На выходных Пентагон направил в восточную часть Средиземного моря вторую ударную авианосную группу вместе с дополнительными боевыми самолетами наземного базирования. Одновременно Вашингтон предупредил Иран через посредников в Катаре, Омане и Китае о недопустимости эскалации. (moscowtimes.ru)