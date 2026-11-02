Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что «смог бы за неделю победить» во Вьетнамской войне.

«Война во Вьетнаме шла 21 год, были убиты тысячи и тысячи человек, сотни тысяч. <…> Я бы смог за неделю победить во Вьетнамской войне», — сказал он, выступая на митинге перед сторонниками Республиканской партии в штате Айова в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Он добавил, что американцы «годами распыляли в лесах» высокотоксичный дефолиант Agent Orange вместо того, чтобы «нацелиться на Хошимин и другие места». Сайгон (с 1976 года — Хошимин) был центром южновьетнамских войск, поддержку которым оказывали Вооруженные силы США. Трамп также считает, что смог бы «за очень короткое время одержать победу в войне в Афганистане».

В июне Трамп в интервью телеканалу Fox News заявлял, что если бы он возглавлял страну в период Вьетнамской войны, то, в отличие от американского руководства тех лет, смог бы одержать в конфликте победу за три или четыре месяца.

Война во Вьетнаме (1955-1975) стала одним из крупнейших военных конфликтов во второй половине XX века. Она завершилась освобождением Вьетнамской народной армией крупнейшего города страны — Сайгона — от южновьетнамских войск.