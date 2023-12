Все ведущие российские издания пестрят выдержанными в утвердительном духе заголовками:

РИА Новости — The Economist: Россия побеждает в конфликте на Украине;

ТАСС — Economist: Россия побеждает в конфликте на Украине;

РТ — Economist: Путин побеждает на Украине.

Без уточняющих слов «похоже» и «пока».

Подконтрольная Кремлю российская пресса подхватила опубликованную в The Economist статью под заголовком «Путин, похоже, побеждает в войне в Украине – пока» на «ура», акцентируя внимание на том, что Москва успешно переводит страну на военные рельсы, избежала раскола элит и социальных волнений, продолжает получать существенные доходы от продажи нефти и, восполнив запасы артиллерийских снарядов и нарастив производство беспилотников, в 2024 году будет в более выгодном положении для продолжения конфликта, чем Украина. Указывая при этом на «пассивность и нерешительность Запада» в противостоянии с Россией, отсутствии у союзников Украины «стратегического мышления», что делает, якобы, неизбежной победу Путина. Тем более что «настроения в Киеве стали более мрачными», упала поддержка президента Владимира Зеленского и активизировалась внутриполитическая борьба, а в странах Запада, несмотря на заявления о готовности к долгосрочной поддержке Украины, растут сомнения по поводу разумности этого подхода.

Статье в The Economist придается пораженческий для Украины окрас, российские государственные СМИ и пропагандистские каналы пытаются использовать ее для воздействия на украинскую общественность с целью посеять зерна сомнения в целесообразности дальнейшего противоборства с более сильным противником.

В действительности же, аналитическая статья «Путин, похоже, побеждает в войне в Украине – пока» в авторитетном британском издании предупреждает европейские страны о серьезности грозящей им опасности со стороны России, с ударением в заголовке на слова «похоже» и «пока». И главной ее идеей является отнюдь не констатация факта победы Путина над Украиной, а предположение о вероятности одержания Путиным победы в случае, если Европа не проснется от «летаргического сна» с отсылом Запада к известному выражению, приписываемому Льву Троцкому:

«Вы можете не интересоваться войной, но тогда война заинтересуется вами».

В статье приводятся причины, согласно которым складывается впечатление о возможности победы России: ни одна из сторон не в состоянии выгнать другую из контролируемых территорий, такая война может длиться много лет из-за отсутствия у западных союзников Киева стратегического видения проблемы и их нерешительности.

Согласно оценкам издания, в 2025 году усталость от конфликта может существенно вырасти и в России, однако оснований надеяться на смену режима нет. Поэтому Европе следует исходить из того, что РФ и ее руководство будут оставаться «главной долгосрочной угрозой безопасности Европы». Реформировать свою оборонную структуру европейским странам надо будет, исходя из того факта, что РФ перевооружится, а ее войска будут обладать значительным боевым опытом.

Как подчеркивается в статье, европейским странам необходимо сохранять поддержку Киева, нарастить производство вооружений и снабжать ВСУ современной военной техникой. The Economist добавляет, что лучшим способом сдержать Путина является демонстрация Европой своей решительности и предоставление противовоздушной обороны Украине и ракет большой дальности для ударов по российским путям снабжения.

Кроме того, The Economist считает необходимым показать реальную готовность принять Украину в ЕС, помочь ей осуществить реформы, справиться с коррупцией и помешать предпринимаемым Россией попыткам «не дать Украине превратиться в демократию западного образца».

По сути, эта статья отнюдь не очередная проплаченная русскими информационно-психологическая специальная операция (ИПСО), направленная на воздействие на умы западных политиков и общественности с целью ослабления поддержки Украины и принуждения ее к миру на условиях Москвы, с отказом от претензий на оккупированные Россией украинские территории.

Наоборот, в ней аналитики британского издания пытаются пробудить европейских политиков из летаргического сна, предупреждают об угрозах, исходящих из России самой европейской цивилизации.

Да, сегодня, после нейтрализации американским президентом Джо Байденом двух главных угроз Украине в ее войне с Россией – группы Салливан-Бернс в своей администрации, сторонников совмещения «непобеды Киева» с «непоражением Москвы» и китайского фактора в поддержке России, в руках у кремлевского диктатора осталась единственная сила влияния — зарубежная леволиберальная пресса и политики левого толка, выступающие за прекращение поддержки украинского народа. И истерические статьи в некоторых ведущих западных СМИ — The Washington Post, The New York Times, CNN, специализирующихся на ИПСО против Украины, свидетельствуют о серьезной озабоченности Москвы и ее друзей на Западе увеличением объемов как финансовой, так и военной помощи Украине, особенно в преддверии выделения 50 млрд евро Евросоюзом и 60 миллиардов долларов Штатами, в ожидании появления F-16 в небе Украины и ракет дальнего действия с возможностями поражения целей на территории самой России, опасений, что в условиях непогоды в зимний период ВСУ могут переориентироваться на уничтожение военной инфраструктуры и логистики за тысячи километров от линии фронта, как это было продемонстрировано на днях в Бурятии взрывом участка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Северомуйском тоннеле, что привело к блокировке единственного серьезного пути железнодорожного сообщения между РФ и Китаем.

А действительно, почему России можно, а Украине – нельзя? Войны в одну сторону не бывает. Не должно быть. Россия убивает украинцев, уничтожает города и населенные пункты, инфраструктуру и коммуникации, загоняет людей в бомбоубежища, оставляет их без света и тепла, а ее население даже не знает, что идет самая настоящая, крупномасштабная, кровопролитная война с сотнями тысяч убитых в этой мясорубке российских солдат, а не просто «спецоперация» силовиков. Пора Западу снять запреты с ВСУ, Украине сбросить оковы и уничтожать врага в его же логове. Гнать врага до самого бункера. Со всеми вытекающими последствиями…