С 5 июня Украина отвоевала 108 кв. км завоеванной Россией территории. Из них только с 22 августа украинские войска отвоевали 38 кв. км. Это ничтожный процент от более чем 100 тыс. кв. км, которые остаются в руках России. Но это ускорение дает надежду.

Об этом, как сообщает #, пишет The Economist.

Взятие села Работино говорит, что войска наконец-то вышли на «линию Суровикина». Россия сосредоточила свои ресурсы на этой первой линии обороны. Это может поставить украинцев на грань прорыва: за этой линией оборона России слабее, а ее резервы, как они надеются, меньше.

Чем объясняются последние успехи? В частности, новым вооружением. Новое оборудование для разминирования сделало медленную и опасную задачу менее сложной. Кроме того, Украина активизировала борьбу с беспилотниками. Украина также направила в бой часть своих резервов. Есть признаки значительного усиления обстрелов российских войск со стороны Украины, начиная с начала августа. Количество пожаров, связанных с боевыми действиями на подконтрольных России территориях, сейчас выше, чем когда-либо с начала конфликта