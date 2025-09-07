Сборная Грузии по футболу уверенно обыграла в Тбилиси команду Болгарии в матче второго круга отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со счетом 3:0.
Впервые капитанскую повязку в этой встрече примерил вингер Хвича Кварацхелия. Что касается Гурама Кашия, то он остался на скамейке запасных.
Открыл счет в матче на 30 минуте все тот же Кварацхелия. Второй гол на свой счет записал Ника Гагнидзе на 44 минуте. На перерыв команды ушли при счете 2:0.
Увеличил преимущество хозяев поля во втором тайме Георгий Микаутадзе. Бомбардир забил на 66 минуте.
ЧМ-2026, отборочный этап
7 сентября
Группа Е
17:00. Грузия – Болгария — 3:0
22:45. Турция – Испания