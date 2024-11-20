Аргентинский нападающий Лионель Месси повторил исторический рекорд по количеству голевых передач в составе национальных сборных. Об этом сообщает пресс-служба МЛС в социальной сети X.

В ночь на 20 ноября сборная Аргентины в матче квалификации чемпионата мира по футболу — 2026 переиграла национальную команду Перу со счетом 1:0. Единственный гол в этом противостоянии забил Лаутаро Мартинес, а его ассистентом выступил Месси, на счету которого теперь 58 голевых передач за сборную.

Столько же результативных передач сделал американский футболист Лэндон Донован в составе сборной США.

В турнирной таблице квалификации сборная Аргентины Лидирует, набрав 25 очков. Команда Перу идет на последней строчке, имея в активе семь баллов.