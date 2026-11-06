Приобретение долей в американских газовых активах Comstock Resources за $1,65 млрд становится одним из наиболее масштабных шагов SOCAR по расширению международного бизнеса. Азербайджанская государственная нефтяная компания не просто выходит на новый для себя сегмент энергетического рынка, а фактически формирует дополнительное направление международной инвестиционной деятельности, в рамках которого намерена участвовать в добыче природного газа за пределами страны и расширять возможности его реализации на мировых рынках.

Подписанный 4 ноября окончательный договор купли-продажи между SOCAR и американской Comstock Resources закрепил договоренности, о которых стороны объявили в сентябре. Сделка предусматривает приобретение за $1,65 млрд долей участия в добывающих активах Haynesville в штатах Луизиана и Техас, а также в инфраструктурной компании Pinnacle Gas Services. Завершить ее планируется до конца 2026 года после выполнения необходимых условий и получения соответствующих разрешений. Таким образом, речь идет уже не о предварительных намерениях, а о юридически оформленном соглашении, реализация которого откроет SOCAR доступ к одному из важнейших газодобывающих регионов США.

Впрочем, американское направление не является совершенно новым для азербайджанской компании. SOCAR присутствует на рынке США через международное торговое подразделение SOCAR Trading, открывшее офис в Хьюстоне еще в 2016 году. Его деятельность была связана с торговлей нефтью и нефтепродуктами, развитием международных товарных потоков и поддержкой глобальной торговой стратегии компании. Однако нынешняя сделка качественно отличается от предыдущего присутствия: если прежде американский рынок был для SOCAR прежде всего торговой площадкой, то теперь компания намерена стать непосредственным участником добывающего бизнеса. Именно поэтому соглашение с Comstock можно считать переходом от торгового присутствия к полноценной инвестиционной экспансии в американский upstream-сектор.

Структура приобретения также заслуживает внимания. SOCAR получит 20% доли участия Comstock в активах Legacy Haynesville, 15% в Western Haynesville, а также 15% от принадлежащей американской компании 73-процентной доли в Pinnacle Gas Services. Последняя занимается сбором и подготовкой природного газа, обеспечивая инфраструктурное сопровождение добычи. При этом доля SOCAR в Western Haynesville после достижения 15-процентной доходности на вложенный капитал и по истечении пяти лет сократится до 7,5%.

Такая конструкция показывает, что стороны предусмотрели механизм распределения долгосрочной инвестиционной выгоды. SOCAR получает возможность участвовать в доходах от перспективных добывающих активов, а Comstock после достижения установленного порога доходности сможет увеличить собственное участие в их дальнейшем развитии. Кроме того, партнерство предусматривает возможность участия SOCAR в будущих проектах Comstock в соответствующих районах на условиях, пропорциональных приобретаемым долям. Это означает, что инвестиция не ограничивается приобретением уже действующих активов и потенциально может стать основой для дальнейшего расширения бизнеса в США.

Выбор Haynesville имеет принципиальное значение с точки зрения экономики проекта. Этот сланцевый газоносный бассейн, расположенный на территории Луизианы и Восточного Техаса, относится к важнейшим центрам добычи природного газа в Северной Америке. Его конкурентное преимущество заключается не только в ресурсной базе, но и в географическом положении: близость к побережью Мексиканского залива обеспечивает доступ к развитой трубопроводной инфраструктуре и крупным экспортным терминалам СПГ.

Именно последнее обстоятельство во многом объясняет стратегический интерес SOCAR. США за последние годы превратились в одного из ведущих мировых экспортеров сжиженного природного газа, а американская газовая отрасль получила дополнительные стимулы для развития благодаря растущему спросу со стороны международных покупателей. Одновременно внутри самих Соединенных Штатов расширяется потребление газа в электроэнергетике и промышленности. Отдельным фактором становится увеличение энергопотребления центров обработки данных, развитие искусственного интеллекта и строительство новых генерирующих мощностей. В результате Haynesville оказывается в выгодном положении между растущим внутренним спросом и возможностями поставок газа на международные рынки.

Для SOCAR это открывает перспективу участия сразу в нескольких сегментах энергетической цепочки. Компания получает экономический интерес в добыче американского газа, доступ к инфраструктуре его сбора и подготовки, а также возможность использовать собственные компетенции в международной торговле. Согласно договоренностям сторон, SOCAR и Comstock намерены совместно изучать возможности реализации газа, приходящегося на долю американского партнера, в форме СПГ на зарубежных рынках. Для этого предстоит определить потенциальных покупателей, оценить ценовые модели и проработать логистические и регуляторные вопросы. При этом наличие доли в добывающих активах само по себе не означает автоматического получения экспортных мощностей: для реализации такой стратегии потребуются отдельные коммерческие соглашения и доступ к инфраструктуре сжижения.

Важен и тот факт, что SOCAR приобретает неоперационные доли участия. Это означает, что непосредственное управление добычей и инфраструктурными объектами останется за Comstock. Для азербайджанской компании такая модель позволяет войти в капиталоемкий американский сектор, не принимая на себя всю операционную ответственность и не создавая с нуля собственную производственную систему. Вместе с тем она предполагает зависимость от эффективности управления американского партнера, качества его производственных решений и способности обеспечивать конкурентную себестоимость добычи.

Сделка имеет существенное значение и для самой Comstock. Американская компания получит $1,65 млрд, что позволит ей заметно сократить долговую нагрузку и высвободить ресурсы для дальнейшего освоения месторождений. По данным Comstock, ее чистый долг по состоянию на 30 июня 2026 года составлял около $3,1 млрд, тогда как после учета сделки показатель должен снизиться примерно до $1,5 млрд. Таким образом, привлечение SOCAR не только обеспечивает американской компании крупный финансовый приток, но и создает условия для ускорения разработки Western Haynesville, где Comstock располагает участками общей площадью около 545 тыс. акров.

В этом заключается взаимная экономическая заинтересованность партнеров. Comstock получает капитал, укрепляет баланс и сохраняет операционный контроль над активами, тогда как SOCAR приобретает доли в перспективной ресурсной базе и возможность расширить международную торговую деятельность. Более того, финансовое укрепление американского партнера потенциально повышает устойчивость реализации проектов, в которых участвует азербайджанская компания. Иными словами, SOCAR инвестирует не только в существующие объемы добычи, но и в способность Comstock развивать ресурсный потенциал региона.

Нынешняя сделка также вписывается в более широкую стратегию международной экспансии SOCAR. За последние годы компания последовательно расширяла географию своих инвестиций, приобретая доли в добывающих проектах на Ближнем Востоке, развивая переработку и нефтехимию в Турции, участвуя в энергетической инфраструктуре других стран и укрепляя позиции на международных рынках. Среди наиболее заметных примеров — участие в проектах Umm Lulu и SARB в ОАЭ, приобретение 10% в израильском газовом месторождении Tamar, а также соглашение с итальянской Eni о приобретении 10% в нефтегазовом проекте Baleine в Кот-д’Ивуаре.

В этом контексте американское направление представляет собой следующий этап диверсификации портфеля. Примечательно, что SOCAR выходит на рынок не только с инвестициями в традиционные для себя нефтяные проекты, но и с крупным вложением в сланцевый газ — сегмент, обладающий собственной технологической, производственной и коммерческой спецификой. Это расширяет не только географию деятельности компании, но и ее отраслевые компетенции. Полученный опыт может иметь значение и для повышения эффективности разработки месторождений в Азербайджане, особенно с учетом заявленного интереса SOCAR к современным американским технологиям добычи и оптимизации производственных процессов.

Не менее важен геоэкономический аспект соглашения. Партнерство с Comstock развивается на фоне расширения экономического диалога между Азербайджаном и США. В сентябре стороны отмечали, что проект соответствует более широкому курсу на укрепление двусторонних экономических связей, включая сотрудничество в энергетике. Для Вашингтона участие крупного азербайджанского инвестора в американской газовой отрасли означает привлечение международного капитала и расширение возможностей местного производителя. Для Баку — укрепление экономического присутствия в США и создание дополнительных каналов взаимодействия с американским энергетическим бизнесом.

Однако было бы ошибкой рассматривать сделку исключительно через призму политического сближения. Ее коммерческая логика вполне самостоятельна: SOCAR получает доступ к крупной ресурсной базе, Comstock — капитал для сокращения долга и развития добычи, а обе компании — потенциальные возможности для расширения международной торговли газом. Политическое значение соглашения скорее усиливает его стратегический эффект, создавая дополнительную основу для долгосрочного сотрудничества.

Вместе с тем масштаб инвестиций предполагает и серьезные требования к ее эффективности. Главным фактором останется ценовая конъюнктура американского газового рынка: доходность проекта будет зависеть от динамики цен, производственных затрат, темпов бурения и доступности транспортной инфраструктуры. Не менее важен вопрос коммерческого выхода на рынки СПГ. Даже при наличии добывающих активов SOCAR предстоит обеспечить выгодные условия сбыта, согласовать логистику и найти покупателей, способных обеспечить долгосрочную экономическую отдачу. Наконец, отсутствие операционного контроля означает, что компании необходимо выстроить эффективные механизмы контроля за инвестициями и взаимодействия с Comstock.

Тем не менее стратегическое значение соглашения выходит за рамки его непосредственной финансовой оценки. В течение многих лет международная деятельность SOCAR строилась преимущественно вокруг экспорта азербайджанских углеводородов, торговли, транспортировки и инвестиций в перерабатывающие мощности за рубежом. Теперь компания последовательно расширяет участие в добыче ресурсов в других странах, формируя более диверсифицированную международную базу активов. Это позволяет ей претендовать на большую роль в глобальной энергетической торговле и снижать зависимость от результатов отдельных региональных проектов.

В конечном счете инвестиция в американские активы Comstock отражает изменение масштаба амбиций SOCAR. Азербайджанская компания стремится не только продавать собственные энергоресурсы на мировом рынке, но и получать доход от добычи и коммерциализации газа в других регионах. Если сделка будет успешно закрыта, а партнерство обеспечит ожидаемую доходность, американский проект может стать важной отправной точкой для дальнейшего расширения SOCAR в Северной Америке. Поэтому соглашение на $1,65 млрд следует рассматривать не как отдельную крупную покупку, а как показатель перехода компании к более масштабной модели международного энергетического бизнеса.

Заур Нурмамедов