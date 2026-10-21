К осени 2026 года Индия столкнулась с парадоксом: государство, претендующее на роль одного из главных центров силы XXI века, одновременно переживает заметный кризис внутреннего доверия. Нарендра Моди остается самым влиятельным политиком страны, «Бхаратия джаната парти» (BJP) — ее наиболее мощной политической машиной, а правящей коалиции пока не угрожает потеря власти. Однако вопрос постепенно смещается от устойчивости правительства к устойчивости созданной за двенадцать лет системы.

Моди пришел к власти в 2014 году с формулой, оказавшейся исключительно эффективной: сильный лидер, централизованное управление, экономическая модернизация, индуистская консолидация и возвращение Индии статуса великой державы. Централизация первоначально воспринималась многими как средство преодоления бюрократической инерции, коррупции и слабости коалиционных правительств. Со временем ее преимущество стало превращаться в уязвимость: чем теснее государственные институты ассоциируются с одной партией и одним лидером, тем труднее отделить административное решение от подозрений в политической целесообразности.

Именно поэтому пересмотр избирательных списков приобрел значение, далеко выходящее за рамки технической процедуры. В ходе кампании из списков были удалены около 130 млн записей, значительная часть которых относилась к умершим, переехавшим или дублирующимся избирателям. Однако были выявлены и случаи, когда живые граждане обнаруживали себя исключенными как умершие или сменившие место жительства. Оппозиция обвиняет власти в использовании процедуры в интересах BJP; Избирательная комиссия и правящая партия это отвергают.

Опасность для правительства заключается даже не в доказанности этих обвинений. Серьезнее сам масштаб недоверия к институту, десятилетиями считавшемуся одним из гарантов устойчивости индийской демократии. Когда спор идет уже не о результатах голосования, а о том, кто получит возможность голосовать, техническая проблема становится кризисом легитимности.

Этот конфликт совпал с ростом молодежного недовольства. Экзаменационные скандалы, утечки заданий, коррупционные обвинения и сложности с трудоустройством постепенно сформировали более широкую протестную повестку. Особенно важно, что речь идет о поколении, практически не помнящем другой политической Индии. Для двадцатилетнего индийца Моди — уже не реформатор, пришедший исправлять старую систему, а сама система. Поэтому власти становится все сложнее объяснять сегодняшние проблемы наследием Конгресса.

Здесь проявляется один из главных просчетов экономической модели последних лет. Индия сохраняет высокие темпы роста, развивает инфраструктуру, цифровизирует государство, расширяет промышленную базу и привлекает иностранные инвестиции. Но макроэкономические достижения не создали достаточного количества качественных рабочих мест. В июне 2026 года безработица среди индийцев в возрасте 15–29 лет составляла 16,2%, а среди городской молодежи — 18,2%. Для страны с огромным молодым населением это не просто социальная проблема. «Демографический дивиденд», рассматривавшийся как одно из ключевых преимуществ Индии перед стареющим Китаем, способен превратиться в источник политической нестабильности, если образование и экономический рост не обеспечивают социального продвижения.

Именно здесь возникает историческая параллель, которую индийской власти трудно игнорировать. В начале 1970-х Индира Ганди также находилась на вершине политического могущества. Победа над Пакистаном в войне 1971 года и появление Бангладеш превратили ее в практически безальтернативного национального лидера. Однако уже через несколько лет инфляция, безработица, коррупционные обвинения и студенческие выступления в Гуджарате и Бихаре сформировали движение Джаяпракаша Нараяна, поставившее вопрос не об отдельных ошибках кабинета, а о качестве самой политической системы. Ответом Индиры Ганди стало чрезвычайное положение 1975 года — решение, позволившее временно подавить сопротивление, но закончившееся ее поражением на выборах 1977 года.

Прямая аналогия с современной Индией была бы некорректной. Моди не отменял выборы и не вводил чрезвычайное положение: оппозиция представлена в парламенте, управляет штатами, суды продолжают функционировать, BJP способна проигрывать региональные кампании. Однако политический механизм имеет знакомые черты: исключительная популярность лидера порождает персонализацию власти, длительное доминирование снижает чувствительность системы к критике, а социальные проблемы постепенно превращаются из набора отдельных претензий в вопрос о качестве управления. Опасность возникает тогда, когда власть отвечает на потерю доверия усилением контроля и тем самым сама объединяет разрозненных недовольных.

В этом контексте показателен рост протестной активности и жесткая реакция властей. В октябре независимые эксперты ООН призвали расследовать сообщения о чрезмерном применении силы и ограничениях права на мирные собрания. Нью-Дели традиционно отвергает подобную внешнюю критику, однако проблема носит прежде всего внутренний характер. Полицейские меры способны прекратить конкретную демонстрацию, но чрезмерное давление может превратить социальный протест в конфликт вокруг гражданских свобод.

Возникает фундаментальное противоречие модели «сильного государства». Ее легитимность основана на эффективности. Но если государство воспринимается как эффективное в вопросах контроля и политической мобилизации и менее эффективное в обеспечении занятости, качества образования или исправлении бюрократических ошибок, концепция сильной власти начинает работать против ее создателя.

Другой долгосрочной уязвимостью стала ставка BJP на политику идентичности. Хиндутва позволила партии объединить значительную часть индуистского большинства поверх региональных и кастовых различий и стала одним из важнейших источников ее электорального превосходства. Однако превращение религиозной идентичности в центральный инструмент политической мобилизации усиливает отчуждение мусульманского меньшинства и повышает уровень общественной поляризации. То, что эффективно как избирательная технология, значительно сложнее использовать как основу долгосрочной стабильности многонационального и многоконфессионального государства.

Кроме того, возможности идеологической мобилизации не безграничны. Молодой индиец может одновременно поддерживать хиндутву, жесткую внешнюю политику и Моди, но национальная идентичность не заменяет ему работу и социальные перспективы. Если экономическое недовольство соединится с ощущением институциональной несправедливости, BJP придется конкурировать уже не столько с Конгрессом, сколько с накопившимся запросом на изменение самой системы.

Здесь возникает вторая историческая параллель — с некогда всесильным Индийским национальным конгрессом. На протяжении десятилетий после независимости он воспринимался не просто как партия, а почти как естественная политическая оболочка индийского государства. Именно это доминирование со временем породило самоуверенность и неспособность вовремя заметить изменение общества. К концу 1980-х коррупционные скандалы, регионализация политики и усталость от монополии Конгресса разрушили представление о его незаменимости.

Историческая ирония состоит в том, что BJP, пришедшая разрушить старую систему Конгресса, сама постепенно приобретает черты доминирующей партии. После двенадцати лет у власти ей все труднее сохранять образ силы, борющейся с системой: BJP теперь и есть система. Главный риск начинается тогда, когда руководство партии начинает воспринимать собственную политическую стабильность как синоним стабильности Индии, а критику власти — как выступление против национальных интересов.

Эта проблема имеет уже геополитическое измерение. Стратегия Моди основана на превращении Индии в самостоятельный полюс многополярного мира. Нью-Дели сотрудничает с США, Японией и Европой, сохраняет отношения с Россией, конкурирует с Китаем и одновременно претендует на лидерство Глобального Юга. Такая многовекторность опирается не только на население, экономику и ядерный потенциал. Одним из ключевых ресурсов Индии остается способность позиционировать себя как демократическую альтернативу Китаю.

Эрозия доверия к институтам уменьшает это преимущество. Запад не прекратит сотрудничество с Индией из-за внутренних политических проблем: стратегическая необходимость балансировать Китай слишком велика. Но чем меньше Индия отличается от авторитарных держав качеством политических институтов, тем меньше ее дополнительная ценность для партнеров. Одновременно претензия Нью-Дели говорить от имени Глобального Юга становится менее убедительной, если внутри страны обостряются конфликты вокруг политического представительства, религиозного большинства и доступа граждан к выборам.

В этом заключается главный парадокс эпохи Моди. Он добился того, чего индийская элита добивалась десятилетиями: мир начал всерьез рассматривать Индию как будущую великую державу. Но внешнеполитические амбиции теперь начинают опережать качество внутренней модернизации. Конкуренция с Китаем требует не только дипломатии, армии и инфраструктуры, но и человеческого капитала, массовой занятости, эффективного образования, технологической базы и устойчивых институтов. Если значительная часть молодого поколения не видит своего места в «индийском экономическом чуде», внешняя мощь страны получает внутренний предел.

Все это, однако, еще не означает начала конца Моди. BJP располагает мощнейшей партийной инфраструктурой, широкой социальной базой и значительными административными и политическими ресурсами. Оппозиция остается раздробленной, а Конгресс пока убедительнее объясняет, против чего он выступает, чем какую модель страны предлагает взамен. Молодежный протест также не означает автоматического перехода голосов к Рахулу Ганди.

Поэтому основная угроза Моди сегодня исходит не от оппозиции, а от накопления противоречий созданной им системы. Персонализация власти уменьшает способность институтов амортизировать политические кризисы; религиозная мобилизация приносит электоральные дивиденды ценой поляризации; быстрый экономический рост не решает проблему качественной занятости; усиление административного контроля повышает политическую цену ошибок государства.

История Индии уже показывала, насколько быстро может измениться положение лидера, воспринимающего собственную популярность как доказательство долговечности созданного им порядка. Ошибка Индиры Ганди состояла не только во введении чрезвычайного положения. Ей предшествовала более фундаментальная ошибка — убеждение, что политическая незаменимость лидера дает право перестраивать институты вокруг сохранения его власти.

Перед Моди возникает похожая развилка, хотя обстоятельства сегодня принципиально иные. Если правительство ответит на недовольство коррекцией экономической политики, укреплением независимости институтов и расширением возможностей для молодого поколения, нынешнее напряжение может оказаться этапом адаптации Индии к статусу великой державы. Если же ответом станет дальнейшая централизация, административное давление и попытка компенсировать социальные проблемы националистической мобилизацией, страна рискует столкнуться с опасным противоречием: чем сильнее Индия будет выглядеть вовне, тем более уязвимой может становиться ее внутренняя политическая конструкция.

И тогда главным ограничителем индийских геополитических амбиций окажется не Китай, Пакистан или давление Соединенных Штатов, а неспособность Нью-Дели разрешить противоречия, накопившиеся внутри самой Индии.

Заур Нурмамедов