Нынешний Эль-Ниньо может стать сильнейшим за всю историю современных метеорологических наблюдений и вызвать череду стихийных бедствий в разных регионах планеты. С таким предупреждением выступила генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации ООН Селеста Сауло.

На пресс-конференции в Женеве она заявила, что интенсивность природного явления может буквально выйти за пределы шкал, применявшихся для его наблюдения на протяжении последних четырех десятилетий.

Эль-Ниньо — периодическое повышение температуры поверхностных вод в центральной и восточной части экваториального Тихого океана. Оно возникает каждые два–семь лет, обычно продолжается от девяти месяцев до года и может изменять атмосферную циркуляцию далеко за пределами Тихоокеанского региона. В результате там, где обычно выпадают обильные осадки, может наступить засуха, а другие районы сталкиваются с необычайно сильными дождями.

Нынешний Эль-Ниньо начал формироваться весной и продолжает усиливаться. Согласно прогнозу ВМО от 8 октября, максимальной интенсивности он может достичь в декабре. Температура океанской воды в ключевом районе наблюдения за Эль-Ниньо (примерно посередине между Южной Америкой и Австралией) в среднем за октябрь–декабрь может оказаться на 3,7 градуса выше нормы. Предыдущий рекорд, зафиксированный во время Эль-Ниньо 2015–2016 годов, составлял 2,6 градуса.

Метеорологи предупреждают, что последствия могут ощущаться на протяжении значительной части 2027 года.

Особую тревогу вызывают прогнозы для Африки. На юге континента, в частности в ЮАР, Малави и Мозамбике, повышается вероятность продолжительных засух, способных привести к неурожаю, нехватке питьевой воды и продовольствия. В то же время Танзании и некоторым другим районам Восточной Африки угрожают сильные ливни, наводнения и оползни.

В Южной и Юго-Восточной Азии прогнозируются серьезные нарушения привычного распределения осадков. Недостаток дождей может затронуть Индийский субконтинент, а также отдельные районы западной части Тихого океана. В Центральной Америке и Карибском бассейне также возрастает риск засухи. Напротив, на юго-востоке Южной Америки и в некоторых районах Северной Америки ожидается больше осадков, чем обычно.

Изменение погодных условий угрожает сельскому хозяйству, запасам пресной воды и продовольственной безопасности. ВМО предупреждает также о повышенной вероятности экстремальной жары.

По оценке ЮНИСЕФ, более 347 миллионов детей почти в ста странах живут в районах, где в ближайшие месяцы вероятны необычно засушливые или дождливые условия. Это повышает опасность нехватки воды, продовольственных кризисов и распространения заболеваний.

В среду ООН призвала правительства и международные финансовые организации срочно выделить средства для подготовки к возможным катастрофам. «Мы не можем предотвратить Эль-Ниньо, но можем предотвратить многие из его самых тяжелых последствий для людей», — заявила Селеста Сауло. Координатор гуманитарной помощи ООН Том Флетчер призвал государства, банки развития и международные финансовые учреждения выделять деньги до наступления бедствий, а не после того, как ущерб уже нанесен.

Эль-Ниньо представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства в разных регионах мира. Это касается в первую очередь зерновых, риса, какао и кофе. В Южной и Юго-Восточной Азии засуха и ослабление муссонных дождей могут привести к сокращению урожая риса, в странах юга Африки и Центральной Америки — кукурузы, а в Австралии — пшеницы. В Индонезии и Малайзии недостаток осадков угрожает плантациям масличной пальмы, в Бразилии — урожаю кофе, сои, сахарного тростника и цитрусовых, а в Западной Африке — производству какао. Многие из этих стран являются крупнейшими мировыми поставщиками сельскохозяйственной продукции. Сокращение урожаев может вызвать рост мировых цен на продовольствие, в том числе в государствах, которых Эль-Ниньо непосредственно не затронет. (israelinfo.co.il)