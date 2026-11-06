Природное явление Эль-Ниньо грозит стихийными бедствиями, которые могут привести к концу 2026 года к вынужденному перемещению до 3 млн человек в Восточной Африке. Об этом предупредило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

«К концу 2026 года масштабные наводнения, вызванные очень сильным Эль-Ниньо, могут привести к вынужденному перемещению от 770 тыс. до 3 млн человек в Сомали, Кении, Южном Судане и Уганде», — отметило УВКБ. Оно напомнило, что в этом регионе «уже наблюдались разрушительные паводки: в 2023 году они вынудили покинуть свои дома более 2 млн человек, причем некоторым семьям приходилось спасаться неоднократно».

УВКБ сообщило, что на предстоящей в Турции 9-20 ноября Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) призовет правительства «включить беженцев и перемещенных лиц в национальные климатические планы и механизмы финансирования». Как подчеркнули в управлении, «за последнее десятилетие стихийные бедствия, связанные с погодными условиями, привели к более чем 255 млн случаев внутреннего перемещения населения по всему миру». В среднем ежедневно вынужденными переселенцами становились около 70 тыс. человек.

Почти 90 млн человек, или три четверти всех вынужденных переселенцев в мире, находятся в странах, подверженных «высокому или экстремальному риску климатических угроз, таких как сильные засухи, катастрофические наводнения и аномальная жара». Многие из них бежали от конфликтов, насилия и преследований, но «оказались перед лицом нового кризиса в местах, где ресурсы и возможности для адаптации крайне ограничены». Изменение климата создает угрозу для «поиска долгосрочных решений для перемещенных лиц». Более двух третей беженцев, вернувшихся домой в первой половине 2026 года, прибыли в страны, крайне уязвимые перед климатическими угрозами, что «вызывает опасения по поводу устойчивости их возвращения», констатировали в ООН.