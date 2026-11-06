Переход обеих палат Конгресса США под контроль Демократической партии мог бы остановить агрессивную политику вашингтонской администрации в сфере торговли. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил федеральный депутат Национального конгресса (парламента) Бразилии от президентской Партии трудящихся Реймонт Отони.

«Палата представителей и Сенат США, безусловно, приостановят то, что делает администрация [президента США Дональда] Трампа, <…> вводя тарифы», — уверен законодатель.

Он также отметил, что уверенная победа президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах серьезно изменила геополитический расклад на планете. «Крайне правые силы истощены. <…> Нас ждут лучшие времена более открытых политических и экономических соглашений, если мы продолжим это движение на улицах и в социальных сетях, требуя укрепления демократических норм и порядков», — полагает собеседник агентства.

Промежуточные выборы состоялись в США 3 ноября. Избирались прежде всего треть Сената и вся Палата представителей Конгресса, а также губернаторы 36 штатов и территорий. Кроме того, прошли выборы в органы местного самоуправления. Обе палаты Конгресса находятся под контролем республиканцев. Конгресс следующего, 120-го созыва, который будет сформирован по итогам выборов, приступит к работе 3 января 2027 года. Большинство в Палате представителей и Сенате получат демократы.