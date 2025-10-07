Страны Евросоюза (ЕС) согласились ограничить поездки дипломатов из России внутри блока. Венгрия сняла вето с этой инициативы, утверждает газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

«Правительства стран ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока… Инициатива, продвигаемая Чехией, является частью нового пакета санкций, разрабатываемого Брюсселем», — говорится в статье.

Венгрия, последняя страна, выступившая против этой меры, сняла вето, утверждают источники издания.

Предлагаемые правила заставят российских дипломатов, работающих в европейских городах, информировать власти принимающей страны о планах своих поездок, прежде чем пересекать границу.