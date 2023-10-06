Правительство РФ запретило гражданам Украины въезжать в Россию из третьих стран через все пропускные пункты, кроме двух. С полуночи 16 октября для них останется открытым только московский аэропорт Шереметьево и АПП «Лудонка» в Псковской области на границе с Латвией, говорится в распоряжении кабмина, передает ТАСС.

Ограничения распространяются на граждан Украины от 14 лет и старше, а также на детей до 14 лет, которых сопровождает законный представитель, опекун или попечитель-иностранец. Если же ребенок до 14 лет едет самостоятельно или в сопровождении гражданина России, то его пропустят через любой КПП.

В документе отмечается, что это «временная мера, направленная на обеспечение безопасности россиян в сложивших геополитических условиях».

Граждане Украины, находящиеся на территории четырех аннексированных регионов: самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, смогут пересекать границу, как прежде.

«Они въезжают в Россию через пункты пропуска, расположенные на административной границе между новыми субъектами [так российские власти называют оккупированные территории Украины] и сопредельными территориями», — пояснили в кабмине.