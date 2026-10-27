«Барселоне» придётся заплатить штраф в размере € 602 после жалобы мадридского «Атлетико» в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на сине-гранатовых, которые, по версии «матрасников», нарушили регламент при ведении переговоров с нападающим Хулианом Альваресом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Атлетико» опирается на правило, согласно которому «клуб, желающий подписать профессионального футболиста, должен сообщить о своём намерении в письменной форме клубу, которому принадлежит футболист, до начала переговоров с ним».

Похожая ситуация была летом 2019 года, когда «матрасники» подали жалобу в RFEF на «Барселону» в связи с переходом форварда Антуана Гризманна. Тогда сине-гранатовые заплатили € 300.