В Израиле завершилось голосование на выборах в Кнессет. Согласно экзит-поллам основных телеканалов, ни один из двух основных политических лагерей не получит большинства в парламенте. Оппозиционный блок во главе с бывшим начальником Генштаба Гади Айзенкотом станет крупнейшим объединением в Кнессете, однако партия «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху получит больше мест, чем любая другая партия.
Также рекордное число мандатов, исходя из данных экзит-поллов, получат арабские партии.
Первые частичные официальные результаты будут опубликованы в полночь по местному времени (02:00 по по бакинскому времени). При этом в избиркоме предупреждают, что подсчет голосов может затянуться на несколько дней.
По официальным данным, к 20:00 по местному времени (22:00 по бакинскому), то есть за два часа до закрытия избирательных участков, явка составила 74,3%.
Как отмечает корреспондент Би-би-си Том Беннетт, высокая явка также наблюдалась в городах, где большинство населения составляют израильские арабы. Если арабские партии действительно получат значительную поддержку избирателей, это может уменьшить представительство обоих главных еврейских политических блоков и оставить за пределами Кнессета некоторые небольшие партии, которые не преодолеют проходной барьер в 3,25%.
За 120 мест в Кнессете боролись 37 партий. В истории страны ни одна политическая сила не получала абсолютное большинство в парламенте (минимум 61 мандат), поэтому все правительства были коалиционными.
Нынешние выборы Кнессета — первые после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей за ним войны в секторе Газа и в Ливане.
Нынешний срок Нетаньяху на посту премьер-министра Израиля начался в 2022 году, однако он и до этого не раз возглавлял правительство на протяжении многих лет.
Главным вопросом для израильских избирателей на нынешних выборах оставалась безопасность страны и вопрос ответственности за упущения силовых структур, оказавшихся не в состоянии предотвратить или оперативно отреагировать на нападение ХАМАС. Оппозиционные группы обещали провести независимое национальное расследование этих событий.
При этом Израиль оказывается все в большей изоляции на мировой арене из-за разрушительной военной кампании в Газе, а также активизации строительства поселений и насилия на оккупированном Западном берегу.
Последнее правительство Нетаньяху продержалось почти четыре года, что необычно долго по израильским меркам, и впервые включало представителей ультраправых партий, которых оппоненты считают экстремистскими.
Переговоры о составе будущего правительства могут занять продолжительное время, и до формирования нового кабинета Нетаньяху продолжит управлять страной.
Президент Ицхак Герцог поручит формирование правительства тому политику, которого он посчитает имеющим наилучшие шансы создать правящую коалицию. Если ему это не удастся, этот мандат будет передан другому кандидату.
77-летний Нетаньяху, который впервые стал премьер-министром еще в 1996 году, остается ведущим израильским политиком.
Как отмечало агентство Reuters, фрагментированная политическая система Израиля потенциально ставила его в наиболее выгодное положение для формирования правительства. (bbc.com)