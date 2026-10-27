В Израиле завершилось голосование на выборах в Кнессет. Согласно экзит-поллам основных телеканалов, ни один из двух основных политических лагерей не получит большинства в парламенте. Оппозиционный блок во главе с бывшим начальником Генштаба Гади Айзенкотом станет крупнейшим объединением в Кнессете, однако партия «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху получит больше мест, чем любая другая партия.

Также рекордное число мандатов, исходя из данных экзит-поллов, получат арабские партии.

Первые частичные официальные результаты будут опубликованы в полночь по местному времени (02:00 по по бакинскому времени). При этом в избиркоме предупреждают, что подсчет голосов может затянуться на несколько дней.

По официальным данным, к 20:00 по местному времени (22:00 по бакинскому), то есть за два часа до закрытия избирательных участков, явка составила 74,3%.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Том Беннетт, высокая явка также наблюдалась в городах, где большинство населения составляют израильские арабы. Если арабские партии действительно получат значительную поддержку избирателей, это может уменьшить представительство обоих главных еврейских политических блоков и оставить за пределами Кнессета некоторые небольшие партии, которые не преодолеют проходной барьер в 3,25%.

За 120 мест в Кнессете боролись 37 партий. В истории страны ни одна политическая сила не получала абсолютное большинство в парламенте (минимум 61 мандат), поэтому все правительства были коалиционными.

Нынешние выборы Кнессета — первые после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей за ним войны в секторе Газа и в Ливане.