Сенатор Флавиу Болсонару, проигравший 25 октября президентские выборы в Бразилии, улетел в США. Об этом сегодня было сказано в колонке бразильского портала Metrópoles со ссылкой на людей, близких к семье: самолет уже в воздухе.

Один из соратников сенатора подтвердил агентству Reuters, что Болсонару покинул страну. Федеральная полиция официально ничего не подтверждает, она сенатора ищет.

Сегодня в 11:00 по времени Бразилиа истек срок, который судья Верховного суда Александре де Мораес дал Болсонару на сдачу паспортов. Адвокаты сенатора признали, что с утра не могут его найти, хотя накануне договорились забрать у него документы.

В полдень федеральная полиция аннулировала оба его паспорта, обычный и дипломатический, и доложит Мораесу, что решение суда не выполнено. Власти Бразилии предупредили Аргентину о возможном побеге.

Последнее сообщение от Флавиу пришло в восемь утра главе его предвыборного штаба, сенатору Рожериу Мариньо: он написал, что «остужает голову», но на вопрос, уехал ли из страны, не ответил. Еще один человек из его окружения рассказал Reuters: «Я пытался дозвониться до Флавиу сегодня утром. Гудки шли и шли, но он не брал трубку».

Первой о побеге ночью написала аргентинская Infobae. По ее данным, Болсонару перешел границу по внутреннему удостоверению личности (бразильцам для въезда в Аргентину паспорт не нужен) и добрался до Пуэрто-Игуасу в провинции Мисьонес. Там его ждал Gulfstream G400 компании Baires Fly, вылет в США планировался на два часа ночи, заявка на таможню и миграционный контроль была подана на четырех пассажиров и трех членов экипажа.

Аргентина это опровергла: пресс-секретарь президента Хавьера Милея и миграционное управление заявили, что въезда Болсонару не зафиксировано. Самолет и экипаж проверили, фамилии Болсонару в плане полета не оказалось, прошения об убежище тоже никто не подавал. По данным сайтов слежения за полетами, борт так и стоит в Пуэрто-Игуасу.

Аргентинский телеканал TN передал, что сенатор перешел границу пешком, а от самолета отказался, когда о нем стало известно. Бразильская полиция говорит, что через штатные пункты пропуска он не выезжал, но проверки на мосту между Фос-ду-Игуасу и Пуэрто-Игуасу формальные.

Утром соратники отрицали, что побег вообще был. Мариньо уверял, что сенатор никуда не уезжал, даже младший брат Эдуарду Болсонару, который живет в США, ответил сайту UOL: «Очевидно, что это ложь. Это левые хотят оправдать действия против него». К середине дня информация была уже другой: газета Folha de S.Paulo узнала от соратников семьи, что побег организовал близкий к клану адвокат, CNN Brasil сообщил, что Флавиу все же улетел с женой и двумя дочерьми.

«Сегодня утром я ездил навестить отца. Как вы знаете, он под домашним арестом. И когда я выходил, федеральная полиция Лулы стояла у его дверей, и прямо посреди улицы мне вручили требование сдать паспорта, а еще мне запрещено покидать страну», — говорил вчера сам Флавиу.

В воскресенье прошел второй тур выборов. Лула да Силва победил с 51,79% против 48,21%. Болсонару сначала требовал аннулировать выборы, вчера от этого отказался и обещал добиваться лишения Лулы мандата. Его Либеральная партия победу Лулы признала. (israelinfo.co.il)