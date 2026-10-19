Первый раунд теледебатов перед вторым туром выборов президента Бразилии начался, в них участвуют действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и представитель правой оппозиции сенатор Флавиу Болсонару, трансляцию ведет телеканал Band.

Президент появился в студии в галстуке в цветах национального флага. Ранее Лула да Силва подчеркивал, что после отставания в первом туре выборов настроен наглядно продемонстрировать избирателям принципиальную разницу в программах развития страны, предлагаемых кандидатами. Флавиу Болсонару ранее отказывался от участия в двух раундах дискуссий со своим оппонентом, однако за неделю до решающего голосования согласился выйти на открытый диалог.

Программа разделена на три тематических блока, а очередность выступлений определена жеребьевкой. В первом раунде после вводных вопросов от модераторов политики вступят в прямое противостояние: каждому из них предоставлено по 15 минут свободного времени для отстаивания своей позиции и контраргументов.

Во втором сегменте после вопросов ведущих кандидаты перейдут к перекрестным репликам: регламент отводит полторы минуты на вопрос сопернику, четыре минуты — на ответ и возражение, а также фиксированные две минуты на финальную реплику. Заключительный блок повторит формулу вопросов журналистов с последующей прямой дискуссией участников.

Второй тур президентских выборов в Бразилии назначен на 25 октября. В первом туре голосования 4 октября Болсонару заручился поддержкой 47,03% избирателей, Лула да Силва набрал 45,16%.