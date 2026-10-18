Цены на бензин в США могут значительно вырасти, если американские военные покинут Ормузский пролив и позволят Ирану контролировать судоходство. Об этом 18 октября заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Дело в том, что, если бы мы просто ушли и позволили иранцам контролировать судоходство через Ормузский пролив, это означало бы, что вы платили бы за бензин гораздо больше», — сказал он в интервью телеканалу CBS News.

По словам Вэнса, США столкнулись с беспрецедентной ситуацией, при которой Иран, названный им крупнейшим государственным спонсором терроризма, пытается фактически перекрыть мировые поставки энергоресурсов.

Вице-президент также подчеркнул, что благодаря действиям американских военных суда продолжают проходить через Ормузский пролив, обеспечивая экспорт нефти с Ближнего Востока.

При этом Вэнс выразил уверенность, что после завершения конфликта цены на бензин в США начнут снижаться.