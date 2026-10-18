Государственный секретарь США Марко Рубио вечером в воскресенье, 18 октября, прибыл с супругой в Самарканд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Узбекистана Бахтиера Саидова.

По его мнению, завтрашняя встреча в формате C5+1 станет хорошей возможностью наполнить стратегическое партнерство новыми практическими инициативами.

Саидов также выразил надежду, что участникам встречи также удастся определить приоритетные направления сотрудничества между Центральной Азией и США.