Капитан воздушного судна Airbus A321 авиакомпании “Centrium Air”, выполнявшей рейс по маршруту Стамбул–Самарканд, запросил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как сообщили в аэропорту, причиной стал внезапно ухудшившееся состояние здоровья одного из пассажиров на борту.

Самолёт успешно приземлился в бакинском аэропорту в 08:29 по местному времени.

Все соответствующие службы аэропорта были приведены в состояние повышенной готовности. Медицинский персонал оказал пассажиру первую помощь на месте, после оценки состояния было принято решение госпитализировать его в одну из столичных больниц.

Отметим, обеспечение здоровья и безопасности пассажиров является главным приоритетом Международного аэропорта Гейдар Алиев. В этой связи все службы работают оперативно и с полной координацией.