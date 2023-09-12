Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области. На борту находилось 170 пассажиров, в том числе 23 ребенка.

«По предварительной информации, обошлось без жертв, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано», — написал в телеграм-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По его данным, борт приземлился в 9:44 (6:44 по бакинскому) рядом с селом Убинское, которое находится между Новосибирском и Омском. Экстренная посадка была совершена «по технической причине», отмечает транспортная прокуратура.

«Разрушений воздушного судна, строений По предварительной информации, обошлось без жертви сооружений на земле нет. К месту посадки следуют шесть пассажирских автобусов для доставки людей в пункт временного размещения», — сообщило МЧС.

Как пишет телеграм-канал Mash, у самолета во время полета возникли проблемы с гидросистемой. Глава Омской области Виталий Хоценко подтвердил эту информацию.

Борт перенаправили из Омска в аэропорт Толмачево, где полоса длиннее и посадка должна была быть более безопасной, но борт не долетел, поскольку ему не хватило топлива, отмечает телеграм-канал «112». Также у самолета произошло возгорание одного из двигателей.

Согласно данным Flightradar24, экстренной севший A320 был произведен около 20 лет назад и перешел в операционный лизинг «Уральских авиалиний» в 2013 году. До этого он эксплуатировался двумя арабскими авиакомпаниями.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего и проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Восточное межрегиональное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). (moscowtimes.ru)