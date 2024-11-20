Борт авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Екатеринбурга в Читу, совершил вынужденную посадку в Улан-Удэ Республики Бурятия из-за дебошира на борту.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Пассажир <…> начал драку с соседними пассажирами, сломал столик, пытался отломать станцию бортпроводника. Был обездвижен с помощью спецсредств, находившихся на борту, с помощью других пассажиров. Напугал всех пассажиров. КВС (командир воздушного судна) в целях обеспечения безопасности полета принял решение о посадке в Улан-Удэ», — отметили в пресс-службе, уточнив, что инцидент произошел утром в среду на самолете, следовавшем из Екатеринбурга в Читу.

После этого мужчина был задержан сотрудниками полиции, добавили в авиакомпании.