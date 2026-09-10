Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетят Канаду, заявил премьер-министр страны Марк Карни на своем сайте.

Он отметил, что визит пройдет с 9 по 11 сентября. Зеленские посетят мероприятия в Калгари, Торонто и Норт-Бее.

Карни добавил, что президент Украины также выступит перед членами кабинета министров на форуме по планированию его работы в Банфе.

По его словам, визит «подчеркивает неизменную ведущую роль Канады в поддержке Украины». Оттава, отметил Карни, остается непоколебимой в своем намерении поддерживать оборону, восстановление и реконструкцию Украины.