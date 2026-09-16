Новым послом Грузии в Азербайджане назначен Георгий Закарашвили, который с 2021 года занимал должность посла в Украине.

Последние три года у этого назначения была оговорка: грузинский посол в Украине работал из Тбилиси.

В июле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Закарашвили в течение 48 часов покинул страну для консультаций в Тбилиси. Поводом стала ситуация вокруг находившегося в заключении экс-президента Грузии и гражданина Украины Михаила Саакашвили. Зеленский тогда требовал передать Саакашвили Украине для лечения. Тогда 6 июля Закарашвили покинул Украину. В Тбилиси заявили, что отзывать его с должности не собираются и он продолжит выполнять обязанности посла из Грузии.

Теперь украинский этап его дипломатической карьеры официально заканчивается — Закарашвили отправляется в Баку.

Закарашвили 54 года, он — карьерный дипломат. До назначения в Киев, в частности, возглавлял Секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве — структуру, через которую после разрыва дипломатических отношений с Россией в 2008 году осуществляется официальное дипломатическое взаимодействие двух стран. (newsgeorgia.ge)