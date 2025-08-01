Министр иностранных дел Джейхун Байрамов 1 августа встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Азербайджане Роненом Краусом.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи посол вручил министру Джейхуну Байрамову копии верительных грамот. Глава внешнеполитического ведомства поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в нашей стране.

Затем были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также ситуация в регионе.

Сотрудничеству двух стран в политической, экономической, торговой, энергетической сферах, а также области сельского хозяйства, инвестиций, безопасности и гуманитарных вопросов была дана высокая оценка, подчеркнуто наличие широких перспектив для развития отношений.

Говорилось о том, что напряженная ситуация в регионе Ближнего Востока вызывает серьезную обеспокоенность, в данном контексте подчеркнуто, что официальный Баку выступает за установление мира и стабильности и всегда готов внести свой вклад в этот процесс.

Новый посол заверил, что в период своей деятельности в Азербайджане приложит все усилия для расширения сотрудничества между двумя странами.