Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках 19-го саммита Движения неприсоединения встретился с министром иностранных дел и национального сообщества Алжирской Народно-Демократической Республики Ахмедом Аттафом.

Как сообщили # в МИД, на встрече были обсуждены вопросы, стоящие на повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также региональная ситуация.

В ходе встречи были отмечены перспективы сотрудничества в различных областях, включая экономику, торговлю, энергетическую безопасность, образование, культуру.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.