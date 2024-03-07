Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел.

«В четверг, 7 марта 2024 года, президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман», – говорится в пресс-релизе МИД.

8 февраля 2024 года Зеленский уволил Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Залужному президент предложил «остаться в команде», однако не уточнил, на каком посту.