Финляндия снова подготовила оборонную помощь Украине. Это будет масштабный пакет поддержки.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Глава государства оценил действия президента Финляндии Александра Стубба в отношении Украины, его поддержку и совместную работу.

«Обсудили только что пакет поддержки, который подготовила Финляндия. Это очень сильный пакет», — подтвердил Зеленский.

Также главы Украины и Финляндии обменялись мнениями об основной повестке дня в Европе.

«Очень детально обсудили дипломатическую ситуацию и все перспективы — с американской командой, с европейскими возможностями и наши двусторонние», — уточнил Зеленский.

В конце президент поблагодарил Финляндию и лично Стубба за неизменно справедливую позицию.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце августа Финляндия пообещала существенно усилить украинскую противовоздушную оборону. Стубб также подчеркнул, что обсудил эту тему с Зеленским.

Кроме того, Украина и Финляндия запускают совместное производство военной техники и оружия.