Финляндия снова подготовила оборонную помощь Украине. Это будет масштабный пакет поддержки.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Глава государства оценил действия президента Финляндии Александра Стубба в отношении Украины, его поддержку и совместную работу.
«Обсудили только что пакет поддержки, который подготовила Финляндия. Это очень сильный пакет», — подтвердил Зеленский.
Также главы Украины и Финляндии обменялись мнениями об основной повестке дня в Европе.
«Очень детально обсудили дипломатическую ситуацию и все перспективы — с американской командой, с европейскими возможностями и наши двусторонние», — уточнил Зеленский.
В конце президент поблагодарил Финляндию и лично Стубба за неизменно справедливую позицию.
Ранее РБК-Украина писало, что в конце августа Финляндия пообещала существенно усилить украинскую противовоздушную оборону. Стубб также подчеркнул, что обсудил эту тему с Зеленским.
Кроме того, Украина и Финляндия запускают совместное производство военной техники и оружия.