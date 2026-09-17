Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRACECA Джасурбеком Чориевым.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

На встрече обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и TRACECA, а также расширение транспортно-коммуникационных связей в регионе.

Байрамов отметил, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству в рамках TRACECA и играет активную роль в развитии транспортных связей между Европой и Азией. Подчеркнуто, что благоприятное географическое положение страны, современная транспортная инфраструктура и транзитные возможности вносят важный вклад в эффективное и устойчивое развитие.

Министр проинформировал о работе по развитию транспортной инфраструктуры, расширению возможностей Бакинского международного морского торгового порта и совершенствованию железнодорожных и автомобильных связей.

Отмечена важность дальнейшего повышения потенциала Среднего коридора, расширения объемов грузоперевозок по маршруту, упрощения и цифровизации транзитных процедур, а также усиления координации между странами-участницами.

Стороны также обменялись мнениями о возможностях развития региональных транспортных связей и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.