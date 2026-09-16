Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что цены на бензин и дизтопливо могут вырасти так, что полякам «и не снилось в самых кошмарных снах», в случае продолжения блокады президентом закона о налоге на сверхприбыль топливных компаний.

«Скоро у нас действительно будут рекордные цены — такие, о которых никто и в самых страшных кошмарах не мог себе представить», — заявил Туск перед заседанием кабмина, трансляция его выступления велась в социальных сетях польского правительства. Польский премьер увязал этот рост с ситуацией на Ближнем Востоке, а также конфликтом между Россией и Украиной. Кроме того, Туск обвинил главу государства Кароля Навроцкого в лишении правительства инструмента для продолжения регулирования цен на топливо, поскольку тот наложил вето на законопроект о налоге на сверхприбыль нефтяных концернов. Глава правительства пообещал немедленно продолжить программу «Цены на топливо ниже», как только президент подпишет этот закон.

Ранее глава польского Минэнерго Милош Мотыка заявил, что власти не могут больше продолжать финансировать программу по сдерживанию цен на бензин и дизельное топливо на заправках.