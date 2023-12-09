В Великобритании участились случаи заражения сальмонеллезом, причиной которых стали плохие проверки продуктов питания после выхода из Евросоюза.

Как передает #, об этом сообщает газета Independent.

«Страна сталкивается с ростом числа случаев сальмонеллеза из-за недостаточных проверок качества еды после Brexit», — отмечает издание.

Издание указало, что в сентябре британское правительство в пятый раз перенесло планы по введению контроля за импортируемой в страну пищевой продукцией из ЕС.

Отмечается, что сейчас власти страны проводят расследование по факту недавней вспышки заболеваемости сальмонеллезом, вызванной мясом птицы, завезенным в Великобританию из Польши.