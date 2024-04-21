Правительство Молдовы столкнулось с новым вызовом со стороны пророссийских региональных лидеров одного из регионов страны, Гагаузии. Лидеры гагаузов выступили против предложенных Кишиневом судебных реформ и потребовали повышения статуса русского языка в стране.

Напомним, что население региона составляет примерно 140000 человек. Гагаузы говорят на языке, принадлежащем к тюркской группе. В большинстве своем они исповедуют православие.

В минувшую пятницу Народное собрание Гагаузии отклонило судебную реформу, которая привела бы к закрытию апелляционного суда в регионе, и потребовало особого статуса для русского языка.

Согласно конституции Молдовы, глава Гагаузии (башкан) автоматически входит в состав правительства страны.

Однако президент Майя Санду не подписала соответствующий указ, так как Евгения Гуцул, занимающая этот пост в настоящее время, была избрана по списку запрещенной пророссийской партии, возглавляемой бизнесменом Иланом Шором, осужденным за крупномасштабное мошенничество.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан высказался в поддержку судебных реформ. Он подчеркнул, что судебные власти Молдовы искоренят то, что он охарактеризовал как преступные элементы, управляющие регионом.

«Судебная система сделает все необходимое и привлечет к ответственности всех членов этих группировок, – сказал он в телеинтервью. – У нас нет абсолютно никаких оснований для конфронтации».

Майя Санду назвала Россию самой большой угрозой для Молдовы и назначила на конец года референдум о вступлении страны в ЕС, а также президентские выборы.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул 21 апреля прибыла в Москву на съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Согласно информации агентства, собрание проходит в одной из гостиниц в центре столицы. Среди участников съезда заявлено несколько молдавских политиков, в том числе Илан Шор и лидеры партий «Возрождения» и VICTORIE.

В начале апреля Гуцул предупредила, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдовы, если молдавские власти решат объединиться с Румынией. Политик считает, что жители сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат Гагаузию в данном решении. По ее мнению, любые начинания в области объединения государств означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения региона к независимой республике.

Она добавила, что в регионе проживают не только молдаване, румыны, но также русские, гагаузы, украинцы, болгары и десятки других национальностей, которые смогли выстроить гармоничные межнациональные отношения. (Голос Америки, РИА Новости)