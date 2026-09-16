Срок пребывания в воинском звании офицеров, которые по заказу Вооружённых сил Азербайджанской Республики и других государственных органов (структур, входящих в состав государственных органов), в которых предусмотрена военная служба, успешно окончили магистратуру (резидентуру) высших учебных заведений, а также завершили обучение в докторантуре (адъюнктуре) и получили соответствующую учёную степень, будет сокращён на один год — однократно для каждого из указанных уровней высшего образования.

Это отражено в новом положении, которое предложено внести в статью 42 Положения «О прохождении военной службы» и статью 32 закона «О воинской обязанности и военной службе», обсуждавшемся на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Положения статьи 45 Положения «О прохождении военной службы» и статьи 31.5 закона «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся срока пребывания в воинском звании «лейтенант», также излагаются в новой редакции. В настоящее время для военнослужащих, окончивших специальные учебные заведения по подготовке военнослужащих со сроком обучения 5 лет и более, срок пребывания в воинском звании «лейтенант» установлен 1 год. Согласно проекту, для военнослужащих, окончивших специальные учебные заведения по подготовке военнослужащих со сроком обучения 5 лет, срок пребывания в воинском звании «лейтенант» будет установлен 2 года (для военнослужащих, проходящих службу в лётном составе авиации и на подводных лодках, — 1 год), а в других случаях, установленных органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, — 1 год.

Таким образом, проектом уточняются действующие правила исчисления сроков пребывания военнослужащих в воинских званиях, обеспечивается учёт обучения и научной деятельности офицеров в магистратуре (резидентуре) и докторантуре (адъюнктуре), а также устанавливается новое регулирование срока пребывания в воинском звании «лейтенант» для военнослужащих, окончивших специальные учебные заведения по подготовке военнослужащих.