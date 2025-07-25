В Европейском парламенте предлагают ускорить полный запрет на импорт российского газа, сдвинув крайний срок с января 2028 года на начало 2027-го. Об этом сообщает Reuters, ознакомившийся с проектными документами. Инициатива исходит от депутатов, добивающихся более жесткого подхода, чем представленный в июне Еврокомиссией, которая предлагала прекратить закупки с 2028 года. В числе сторонников ускоренного отказа — представители крупнейшей фракции парламента «Европейской народной партии» и «Партии зелёных».

Помимо переноса срока на январь 2027 года, авторы идеи также предлагают ввести наказание для европейских компаний, которые будут нарушать запрет. По словам депутата Инесе Вайдере, среди возможных мер — лишение лицензий на торговлю энергоносителями.

В то же время, по информации Reuters, правительства стран ЕС настроены сдержанно и вряд ли поддержат перенос срока. Однако парламентарии могут использовать эту инициативу как инструмент давления в процессе переговоров, чтобы добиться других изменений в итоговой версии документа, указывает агентство.

Ожидается, что осенью Европарламент проголосует по вопросу формирования своей официальной позиции. После этого окончательное решение должно быть согласовано с Советом ЕС, где оно должно набрать квалифицированное большинство. Это исключает возможность его блокировки со стороны отдельных государств — в частности, Венгрии и Словакии, которые до сих пор закупают российский газ по трубопроводу и выступают против общеевропейского запрета.

ЕС пообещал отказаться от многолетней зависимости от российского газа после начала Владимиром Путиным войны в Украине в 2022 году. До полномасштабного вторжения Россия обеспечивала около 45% европейского газового импорта. В 2024 году, как пишет Reuters, эта доля снизилась до 19% — поставки осуществлялись по «Турецкому потоку» и в виде СПГ. К концу 2025 года в Евросоюзе рассчитывают снизить долю газа из России до 13%.