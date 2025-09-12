Министр энергетики США Крис Райт призвал оставшихся в Евросоюзе покупателей российского топлива отказаться от него и вместо этого покупать у США.

Американский чиновник в Брюсселе встретился с официальными лицами, обсуждая, как увеличить импорт американского сжиженного газа и перекрыть России финансирование войны против Украины, пишет Politico.

Райт заявил, что, если ЕС не изменит свои газовые законы, это затруднит импорт сжиженного газа из США. Чиновник Трампа сказал, что для Европы было бы предпочтительнее получать поставки от «своих друзей».

На вопрос, следует ли Венгрии и Словакии, которые выступали против усилий Еврокомиссии по отказу от российского газа, наконец прекратить свои отношения с Кремлем, Райт ответил: «Безусловно».

«Мы хотим полностью вытеснить российский газ. Президент США Дональд Трамп и все страны Евросоюза, мы хотим положить конец российско-украинской войне», — подверкнул Райт. «Чем сильнее мы сможем ограничить возможности России финансировать эту смертоносную войну, тем лучше для всех нас. Поэтому ответ на ваш вопрос — безусловно», — добавил представитель Трампа.

При этом Райт также призвал европейские страны найти альтернативы российской атомной энергетике, заявив: «Мы хотим, чтобы ядерные технологии поступали из США или из самого ЕС».