Страны ЕС к 1 января 2027 году завершат процесс отказа от российского СПГ, говорится в опубликованном в четверг 19-м пакете санкций Евросоюза против РФ.

В нем отмечается, что цель Евросоюза — «запрет на покупку, импорт, прямую или косвенную передачу в ЕС СПГ из России». Также, согласно плану, под запрет попадет «предоставление соответствующей технической и финансовой помощи».

В документе поясняется, что первый этап запрета на закупку СПГ из РФ вступит в силу 25 апреля 2026 года и коснется только части контрактов, а полный запрет запланирован к 1 января 2027 года.

Вместе с тем, согласно постановлению Совета ЕС, Евросоюз ужесточает меры в отношении нефтяной сферы России.

Так, в пресс-релизе говорится, что 19-й пакет санкций предусматривает усиление ранее введенного запрета на транзакции в отношении компаний «Роснефть» и «Газпром нефть».