У Европейского Союза нет краткосрочного плана по отказу от российского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на резкий рост его импорта, заявила агентству Reuters министр энергетики Испании Тереза Рибера в пятницу, 8 сентября.

«Я думаю, что рано или поздно, если что-то не изменится в России и Украине, этот запрет (импорта в ЕС СПГ из России) произойдет. Мирным путем, чтобы избежать дополнительной турбулентности», — спрогнозировала Рибера.

«Мне это не нравится. Я знаю, что из-за имеющейся у нас инфраструктуры мы являемся свидетелями того, как новые игроки на рынке СПГ транспортируют и хранят российский СПГ на наших объектах, чтобы иметь возможность реэкспортировать его в любое время», — продолжила министр. По ее словам, правительство Испании рассматривало способы остановить этот импорт, но не смогло найти никаких юридических оснований для запрета без согласованной позиции ЕС, поскольку это относится к внешней торговле.

«Поэтому мы попросили компании не брать на себя новые российские обязательства и быть более прозрачными в отношении того, откуда они берут этот СПГ», — сказала Рибера.

Евросоюз намерен полностью отказаться от импорта энергоресурсов из России к 2027 году, напоминает агентство. (DW)