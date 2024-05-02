Минфин США ввел санкции в отношении судовладельцев и специализированных судов-тяжеловозов, которые перевозили из Китая в Россию модули и оборудование для СПГ-проектов «Новатэка» в Арктике. Это следует из опубликованной 1 мая новой редакции санкционного списка (первым на документ обратил внимание «Коммерсант»).

В частности, в SDN-лист попали сингапурская Red Box Energy Services PTE Ltd (структура нидерландской Red Box Energy Services) и принадлежащие ей специальные суда усиленного ледового класса Arc7 — Audax и Pagnax. Они были построены в 2016 году специально под поставку китайских модулей для проектов «Новатэка», в том числе по Севморпути.

Попавшая под санкции компания уже поставляла модули для проекта «Ямал СПГ». В конце февраля ее суда доставили партию для строительства второй линии СПГ-завода «Арктик СПГ-2», который находится под санкциями США.

Также под ограничениями оказались гонконгская судоходная компания CFU Shipping Co. Limited и принадлежащие ей специализированные грузовые суда Hunter Star и Nan Feng Zhi Xing. В «черный список» попали и российские компании, работающие в северных морях, а также их суда. Так, в SDN-лист были добавлены девять судов ООО «Эко Шиппинг», базирующейся в порту Архангельска.

В разъяснениях Минфина США к санкциям говорится, что компания ООО «Эко Шиппинг» осуществляла перевозки, связанные со строительством инфраструктуры в арктической зоне России, в том числе для проекта «Арктик СПГ-2».

Кроме этого, под санкции попали три судна, принадлежащие ООО «Трансстрой» и сама компания. В пояснении говорится, что она работает в Арктике и северных районах России, а в числе ее завершенных проектов — работы для Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэка» в Белокаменке.

Ранее, как сообщали источники Reuters, «Новатэк» приостановил производство на проекте «Арктик СПГ-2» из-за американский санкций и нехватки танкеров. В декабре производство на заводе составляло 425 млн кубометров, в январе — 250 млн, а в феврале — 83 млн, сообщал Bloomberg. На сокращение производства повлиял отказ покупателей СПГ в Китае заключать сделки с «Новатэком» из-за боязни санкций США.