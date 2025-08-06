Государственный департамент США одобрил продажу Украине оборудования и услуг по ремонту гаубиц M777 на сумму $104 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) минобороны Соединенных Штатов.

«Правительство Украины запросило закупку оборудования, услуг по ремонту и долгосрочной поддержки функционирования гаубиц M777. Будут включены следующие пункты: <…> техническая помощь, обучение, публикации и другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что основным подрядчиком по контракту выступит компания BAE Systems, базирующаяся в Великобритании.

Также Киеву будут предоставлены пакет услуг по транспортировке грузов и всё необходимое для этого оборудование. Стоимость оказываемой поддержки США оценили в $99,5 млн.