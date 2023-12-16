Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для систем связи и оказание технической поддержки на сумму $300 млн.

Об этом сообщило профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона.

«Тайбэйское экономическое и культурное представительство обратилось с просьбой оказания технической поддержки для автоматизированных систем управления и связи (Command, Control, Communications and Computers, C4)», — отмечается в заявлении ведомства. В Пентагоне также заявили о готовности оказывать содействие тайваньской стороне в закупках запчастей, поставках и ремонте оборудования, разработке программного обеспечения, инженерно-технической поддержке и обучении персонала.

Отмечается, что возможная сделка отвечает интересам национальной безопасности США, а также будет способствовать «поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе».

Под аббревиатурой С4 подразумевается совокупность систем и технологий, применяемых разными родами войск для осуществления эффективного контроля, управления и связи.