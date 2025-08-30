Государственный департамент США одобрил продажу двух пакетов оружия (Foreign Military Sale) для Украины на общую сумму более $329 млн. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщило Агентство оборонного сотрудничества и безопасности (DSCA), которое передало Конгрессу необходимую сертификацию по этому решению.

Первый пакет касается поддержки эксплуатации систем противовоздушной обороны Patriot. Его ориентировочная стоимость составляет $179,1 млн. Украина получит запасные части (секретные и несекретные), оборудование для технического обслуживания, программное обеспечение и обновления, комплекты модификаций, тестовое и коммуникационное оборудование, интеграционные услуги, ремонт и возврат техники, инженерную и логистическую поддержку, а также подготовку персонала. Основными подрядчиками выступят RTX Corporation и Lockheed Martin.

Второй пакет предусматривает продолжение спутниковых коммуникационных услуг для терминалов Starlink. Его стоимость оценивается в $150 млн. В него входят инженерная, техническая и логистическая поддержка, а также другие связанные услуги. Главным подрядчиком станет компания Starlink Services.

В Госдепартаменте подчеркнули, что оба решения соответствуют внешнеполитическим и национальным интересам США, поскольку усиливают безопасность партнера, который играет ключевую роль в обеспечении политической стабильности и экономического развития Европы.

По оценкам Вашингтона, реализация сделок укрепит способность Украины эффективно реагировать на текущие и будущие угрозы, усилит её возможности для самообороны и региональной безопасности. При этом сделки не изменят базовый военный баланс в регионе и не повлияют на оборонную готовность самих США.