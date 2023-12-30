Государственный секретарь США Энтони Блинкен одобрил продажу Израилю артиллерийских снарядов M107 и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью около 147,5 млн долларов. Заявление об этом опубликовано в субботу, 30 декабря, на официальном сайте Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA) США.

Ведомство отмечает, что Конгресс США был уведомлен о возможной продаже вооружения, но Госдепартамент не будет ждать одобрения конгрессменов, которое обычно требуется властям для экспорта вооружений. Блинкен «предоставил Конгрессу подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, которая требует немедленной продажи правительству Израиля вышеупомянутых оборонных товаров и услуг в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов», поясняется в заявлении.

Продажа вооружения в таком количестве не отразится на оборонной способности США, отмечают авторы заявления.

В начале декабря агентство Reuters писало о том, что президент США Джо Байден попросил Конгресс одобрить продажу Израилю боеприпасов для танков Merkava на сумму 500 млн долларов. Госдепартамент не стал дожидаться решения законодателей и одобрил сделку, руководствуясь положениями о нацбезопасности США. (DW)