Сборная Германии по футболу обыграла команду Нидерландов со счетом 5:0 в заключительном туре группового этапа Лиги наций УЕФА. Об этом сообщают # со ссылкой на газету «Спорт-Экспресс».

Матч в Берлине открыл дебютант Дерри Шерхант, забивший на 41-й минуте. После перерыва Флориан Вирц удвоил преимущество на 60-й минуте, затем Нико Шлоттербек головой довел счет до 3:0 на 65-й минуте. Вирц оформил дубль на 71-й минуте, а точку в разгроме на 77-й минуте поставил Брайан Груда, также отдавший две голевые передачи.

Германия и Нидерланды набрали в группе по 11 очков, но немцы заняли первое место по дополнительным показателям, опередив голландцев. Обе сборные вышли в плей-офф турнира.

Для Нидерландов поражение стало крупнейшим в истории команды в официальных матчах — более разгромное случилось лишь в товарищеской встрече с ФРГ в 1959 году. Для подопечных Хави, возглавившего сборную в августе 2026 года, это было первое поражение на посту тренера. В предыдущем туре Груда и Шерхант также отличались голами, дебютировав за сборную Германии под руководством Юргена Клоппа.