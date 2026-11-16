Долорес Авейру, мать легендарного португальского нападающего Криштиану Роналду, выступила с эмоциональным заявлением в адрес руководства национальной команды и бывших партнёров сына, признавшись, что обрадовалась недавнему поражению сборной Португалии от Дании в Лиге наций УЕФА (1:4).

«Конечно, Криштиану было очень тяжело и грустно. Его просто обманули, и мне от этого тоже невероятно больно. Поражение сборной в матче с Данией абсолютно заслуженно, так им и надо — я даже была искренне рада этому результату!

Торжественное чествование за столь великую карьеру обязано было пройти в его личном присутствии, а не без него самого. Настоящую дань уважения ему отдадут здесь, в родном «Спортинге» — там его по-настоящему ценят. А в национальной команде его не уважали, и это касается даже товарищей по сборной», — приводит слова Авейру A Bola.

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш отреагировал на слова матери Криштиану Роналду.

«Теперь мне еще и на слова матери Роналду отвечать?

Слушайте, мать Криштиану Роналду – дама, которую я очень уважаю. Что еще она может сказать? Мать есть мать, тут ничего не поделаешь, я понимаю ее слова», – сказал Жезуш RTP.

«Мать всегда защищает своих детей, даже ценой жизни. Она замечательная мама, которой пришлось многое пережить, чтобы вырастить своих детей», – добавил он в эфире SportTV.