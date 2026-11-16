Россия не соглашалась на участие европейских представителей в следующем раунде мирных переговоров по Украине, сказал помощник президента ‌РФ Юрий Ушаков, что противоречит заверениям американских переговорщиков о готовности Москвы к расширению формата.

На прошлой неделе российские, украинские и американские официальные лица впервые за девять месяцев провели ⁠переговоры в Абу-Даби. Затем американские представители ‌Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ‌встретились с президентом России Владимиром Путиным и заявили, что Москва согласна на участие представителей ЕС в следующих переговорах.

«Сейчас ‌речь идет о проведении очередного раунда в трехстороннем формате. Эти переговоры возобновились в Абу-Даби несколько дней ‌назад и условлено их продолжить. Расширение формата… с нами это не согласовывалось», — сказал Ушаков (его цитирует Reuters).

По его словам, для подключения представителей европейских стран ‌может потребоваться несколько дополнительных раундов консультаций.

«Для того, чтобы это было согласовано, потребуется много чего сделать, и, в частности, наверное может быть, и пройти еще один, и может быть не один, раунд трехсторонних переговоров. И потом, когда мы получим четкий сигнал от европейцев, чего они, собственно хотят, и что ⁠они могут конструктивного и содержательного предложить для успеха урегулирования на Украине, то ‌тогда встанет вопрос, наверное, об их участии», — ‌сказал Ушаков.

Он сообщил, что следующие трехсторонние переговоры предполагается провести также в Абу-Даби, но дата встречи пока не ‌определена. (themoscowtimes.com)